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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают двоих любителей расплачиваться чужими деньгами

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти правоохранители разыскивают двоих мужчин по подозрению в краже с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В октябре 46-летняя женщина потеряла банковскую карту, а после этого с ее счета списали деньги. Как выяснили полицейские, потерянной картой расплатились в магазине в Автозаводском районе. По записям камер видеонаблюдения в торговой точке вычислили подозреваемых — двоих мужчин. Теперь их разыскивают. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемых:

1) мужчина, на вид 40-45 лет, рост 175-180, среднего телосложения, был одет в черные футболку, штаны, кроссовки и кепка с белой надписью;

2) мужчина, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, был одет в бейсболку, белую футболку с рисунком внизу с правой стороны, черные штаны и желтые кроссовки желтого цвета, при себе имел темно-синюю сумку.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-27, 93-46-73, 89372125533 или 102.

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