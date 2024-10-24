Мэрия Самары: радиус обзора видеокамер в туалетах лицея "Технический" не захватывал кабинки

Мэрия Самары в лице департамента образования прокомментировала ситуацию, развернувшуюся вокруг лицея "Техниченский" на ул. Воронежской, 232.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в туалетных комнатах лицея установили камеры видеонаблюдения, и учащиеся образовательного учреждения пожаловались на это члену Общественной палаты РФ и главе Лиге безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Однако в мэрии пояснили, что камеры не записывают происходящее внутри кабинок.

"В лицее "Технический" камеры видеонаблюдения установлены в местах общественного пользования (коридорах, рекреациях, холлах). В туалетных комнатах камеры были установлены с целью пресечения порчи имущества обучающимися и запрета курения, но при этом радиус обзора камер не захватывал туалетные кабинки. В настоящий момент камеры демонтированы до согласования их установки с родительской общественностью. Двери кабинок в туалетах (мужского и женского) находятся в исправном состоянии. Ситуация находится на контроле", - рассказали в департаменте образования.