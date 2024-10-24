Самарские артисты с триумфом выступили на Исторической сцене Большого театра России

17-19 октября артисты театра "Шостакович Опера Балет" участвовали в IX Всероссийском фестивале музыкальных театров "Видеть музыку", в рамках которого самарский театр впервые в своей новейшей истории выступил на Исторической сцене государственного академического Большого театра России.

Взыскательная публика лучшей площадки страны с восторгом приняла выступление самарских артистов и после каждого показа дарила им бурные овации.

17 октября самарские артисты показали оперу Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита".

Постановка "Мастера и Маргариты" в самарском театре стала первым полномасштабным сценическим воплощением этой оперы в России. Инициатор постановки - художественный руководитель театра и дирижер-постановщик спектакля Евгений Хохлов.

Режиссер-постановщик оперы, народный артист России, художественный руководитель камерного музыкального театра "Санкт-Петербург Опера" Юрий Александров воплотил замысел авторского текста и подчеркнул вслед за партитурой философский и романтический характер романа. Вместо обычного симфонического оркестра в опере используется принцип инструментального театра, где каждый инструмент трактуется как спутник действующих персонажей.

"Мы старались воплотить три крупных мысли: у каждого свой крест, три Голгофы, мир гремящей Москвы, лестницы... Бесконечный путь персонажей. Костюмы - это связи эпох. Например, хор - сгоревшие страницы романа. Костюм Крысобоя - некая аллюзия на сталинский ампир. То есть соединение разных эпох, которые собрали Булгаков и Слонимский в своих произведениях. Трамвай - стилизация гремящей железяки, которая ехала когда-то по Москве. Не хотелось делать что-то очень конкретное. Хотелось, наоборот, больше образов", - сообщил художник-постановщик Сергей Новиков.

18 октября на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И.Сац для самых маленьких зрителей самарские артисты показали оперу для всей семьи Сергея Баневича "Как заяц страх победил" по "Сказке про храброго Зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост" из сборника "Аленушкины сказки" Мамина-Сибиряка.

19 октября на Исторической сцене Большого театра России состоялся показ балета Александра Глазунова "Раймонда".

"Для меня это был очень сложный спектакль, работал я над ним полтора года. Это самый грандиозный из сохранившихся спектаклей 19 века, самый многолюдный, многочисленный, с огромными ансамблями классическими и характерными. Это было интересно и безумно трудно. Не каждая труппа имеет физически такое количество артистов, и это очень высокая планка мастерства для балетной труппы, артистов, для механиков сцены - большое количество картин, количество различной профессиональной работы не только балетной", - рассказал постановщик балета Юрий Бурлака.

Балет "Раймонда" на Исторической сцене был показан два раза: 18 октября прошел закрытый показ в рамках Московского финансового форума, 19 октября "Раймонда" завершила участие театра "Шостакович Опера Балет" в IX Фестивале "Видеть музыку".