В Сызрани троих мужчин осудили за попытку сделать врезку в нефтепровод

В Самарской области суд вынес приговор троим мужчинам, которых обвиняли в покушении на несанкционированное подключение к нефтепроводам. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В 2022 г. подозреваемый в районе ул. Пархоменко в Сызрани изготовили несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод Бугуруслан — Сызрань.
Суд назначил мужчинам от двух с половиной до четырех лет в колонии общего режима.
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