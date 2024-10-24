В Сызрани троих мужчин осудили за попытку сделать врезку в нефтепровод

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В Самарской области суд вынес приговор троим мужчинам, которых обвиняли в покушении на несанкционированное подключение к нефтепроводам. Об этом сообщает региональное СУ СК.