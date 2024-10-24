Безработного отца двоих детей из Самарской области осудили за нападение на полицейского

Жигулевский городской суд рассмотрел уголовное дело 24-летнего безработного отца двоих детей, которого обвиняли в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2024 г. пьяный молодой человек запрыгнул на спину полицейскому, который составлял административный протокол в отношении его знакомого. Также он схватил за шею, дважды ударил и повалил на землю правоохранителя.

При этом ранее мужчина уже был судим за разбойное нападение. Теперь суд назначил ему год и восемь месяцев принудительных работ.