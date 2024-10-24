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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили московскому "Динамо"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 октября, в Самаре в шестом, заключительном туре Пути РПЛ Кубка России "Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" — 3:6.

Фото: ПФК "Крылья Советов"

Уже на 9 минуте москвичи открыли счёт - Гладышев изящно развернулся и пробил под Овсянниковым. А на 13 минуте в ворота "Динамо" назначили пенальти, к мячу подошёл Бенхамин Гарре, который пробил точно в правый нижний угол — 1:1.

На 16 минуте после ошибки Гапонова отличился Эль-Мехди Маухуб — 1:2. И уже через минуту зелено-бело-синие сравняли после того, как Гарре мягко скинул на Галдамеса и чилиец забил ударом через себя — 2:2.

На 27 минуте гости снова вышли вперед, отличился Лука Гагнидзе — 2:3. На 51 четвертый мяч у москвичей забил Макаров — 2:4. На 53 минуте счет стал разгромным, Макаров отдал Маухуба — 2:5.

На 76 самарцы отыграли один мяч - Иванисеня подал с угла, Лещук неудачно отбил, и Гапонов отправил мяч в сетку — 3:5. Точку поставили гости на 82 минуте, Маухуб оформил хет-трик — 3:6.

"Крылья Советов" закончили выступление в Кубке России 2024/25, заняв последнее место в группе.

Следующий матч самарцы проведут 28 октября дома. Соперником станет "Краснодар".

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