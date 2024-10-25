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Армия Общество

Жители Самарской области, содействовавшие привлечению на службу по контракту, получат дополнительную выплату 30 тыс. рублей

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области жители, оказавшие содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта, смогут получить выплату в размере 30 тыс. рублей.

Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключение контракта с Вооруженными силами РФ может получить любой. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате. 

С 16 октября в Самарской области увеличена единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Она составляет 2 млн рублей. Выплаты за первый год службы — не менее 4,5 млн рублей.

Льготы и социальные гарантии военнослужащим и их семьям — полным пакетом, всего более 30 видов помощи.

Подробности на сайте contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.

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