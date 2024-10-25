Жители Самарской области, содействовавшие привлечению на службу по контракту, получат дополнительную выплату 30 тыс. рублей

В Самарской области жители, оказавшие содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта, смогут получить выплату в размере 30 тыс. рублей.
Выплату за информирование о преимуществах службы, помощь в прибытии в военный комиссариат или пункт отбора и заключение контракта с Вооруженными силами РФ может получить любой. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате.
С 16 октября в Самарской области увеличена единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Она составляет 2 млн рублей. Выплаты за первый год службы — не менее 4,5 млн рублей.
Льготы и социальные гарантии военнослужащим и их семьям — полным пакетом, всего более 30 видов помощи.
Подробности на сайте contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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