Старшину из Самары наградили медалью Суворова

В ходе СВО отличился еще один военнослужащий из Самарской области. Это гвардии старшина Николай Никулин.

Николай заключил контракт, прошел подготовку и в январе 2024 г. отправился за ленточку. Службу проходит в подразделении батальона радиоэлектронной борьбы.

В сентябре Николай выполнял боевую задачу по оборудованию связи на передовом посту и вместе с дежурной сменой поста оказался под артиллерийским огнем противника. В результате обстрела один из военнослужащих дежурной смены был ранен. Николай Никулин незамедлительно оказал первую помощь пострадавшему и на себе пронес его 2,5 км, следя за состоянием на протяжении всего пути эвакуации, что позволило спасти жизнь раненому.

За проявленную при выполнении боевой задачи храбрость и отвагу, гвардии старшина Николай Никулин в особом порядке награжден государственной наградой — медалью Суворова.