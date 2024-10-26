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Старшину из Самары наградили медалью Суворова

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе СВО отличился еще один военнослужащий из Самарской области. Это гвардии старшина Николай Никулин.

Николай заключил контракт, прошел подготовку и в январе 2024 г. отправился за ленточку. Службу проходит в подразделении батальона радиоэлектронной борьбы.

В сентябре Николай выполнял боевую задачу по оборудованию связи на передовом посту и вместе с дежурной сменой поста оказался под артиллерийским огнем противника. В результате обстрела один из военнослужащих дежурной смены был ранен. Николай Никулин незамедлительно оказал первую помощь пострадавшему и на себе пронес его 2,5 км, следя за состоянием на протяжении всего пути эвакуации, что позволило спасти жизнь раненому.

За проявленную при выполнении боевой задачи храбрость и отвагу, гвардии старшина Николай Никулин в особом порядке награжден государственной наградой — медалью Суворова.

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