Замдиректора самарского супермаркета перевела мошенникам более 850 тыс. рублей

В Самаре 53-летняя замдиректора городского супермаркета перевела мошенникам более 850 тыс. руб. за покупку автомобиля из другой страны, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На одном из сайтов женщина наткнулась на объявление о продаже машины с аукциона из соседней страны. Она созвонилась с продавцом, который предложил заключить договор и пообещал доставить автомашину с использованием транспортной компании после получения оплаты. Пострадавшая поверила и перевела более 850 тыс. руб. на несколько карт незнакомца.
После того, как "посредник в покупке авто" перестал отвечать на звонки, женщина осознала, что ее обманули и обратилась в полицию.
Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек