Замдиректора самарского супермаркета перевела мошенникам более 850 тыс. рублей

В Самаре 53-летняя замдиректора городского супермаркета перевела мошенникам более 850 тыс. руб. за покупку автомобиля из другой страны, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На одном из сайтов женщина наткнулась на объявление о продаже машины с аукциона из соседней страны. Она созвонилась с продавцом, который предложил заключить договор и пообещал доставить автомашину с использованием транспортной компании после получения оплаты. Пострадавшая поверила и перевела более 850 тыс. руб. на несколько карт незнакомца.

После того, как "посредник в покупке авто" перестал отвечать на звонки, женщина осознала, что ее обманули и обратилась в полицию.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.