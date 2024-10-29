16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подрядчик едва не оставил крупный самарский офисный центр без тепла "Не бросайте мусор!": "РКС-Самара" напомнили жителям, как пользоваться канализацией "РКС-Самара" прокладывают новые водоводы в Куйбышевский район под ж/д путями Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм" Стал известен тариф, по которому будет работать новый регоператор ТКО

ЖКХ и благоустройство Общество

Подрядчик едва не оставил крупный самарский офисный центр без тепла

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Администрация самарского офисного центра, где располагаются множество коммерческих организаций и государственных учреждений, в этом году решила провести реконструкцию своей котельной. Для этого был заключен договор с компанией "СМК-С", которая взялась за техническое перевооружение данного помещения. Выбор на этого исполнителя пал, потому что он ранее выполнял незначительные работы в котельной бизнес-центра.

Фото: предоставлено автором

В соответствии с контрактом подрядчик был обязан разработать проект и согласовать его с СВГК и Газпром Межрегион Самара, закупить новое оборудование, провести строительно-монтажные работы и получить экспертизу промышленной безопасности объекта. Исполнителю было своевременно переданы техзадание для проекта и рекомендации по выбору модели узла измерения расхода газа.

За все услуги заказчик заплатил авансом "СМК-С" 961 тысячу рублей. Но подрядчик нарушил сроки всех этапов запланированных работ на объекте. Так, например, согласование проекта от "СВГК" было получено подрядчиком. При этом в документе было множество замечаний к нарушениям, из-за которых нормальная эксплуатация котельной была невозможна.

Как пояснил представитель компании заказчика ООО "Бизнес-Инфо", "СМК-С" сделала проект по реконструкции котельной, в которой требовалась замена прибора учета, но данный проект не был согласован с ООО "Газпром-Межрегионгаз Самара" и согласован с ООО "СВГК" с замечаниями. "Диапазон измерений счетчика, предложенный проектом, не перекрывает диапазоны изменения значений измеряемых параметров и среды. Нарушен применимый ГОСТ 8611. В результате был закуплен счетчик, который нам не подходит", — рассказал представитель.

В начале апреля у руководства "Бизнес-Инфо" терпение закончилось, и "СМК-С" была направлена досудебная претензия о расторжении договора с требованием возврата оплаты. Ответ последовал лишь через месяц. В нем говорилось, что счетчик уже приобретен, а согласование с замечаниями на проектные решения "произошло по независящим от ООО "СМК-С" причинам". Также в компании заявили, что получено положительное заключение экспертизы проектного решения, и теперь они не видят препятствий для монтажных работ. Хотя фактическое согласование проектного решения отсутствует. Но если заказчик настаивает, то они готовы расторгнуть договор при условии, что им компенсируют понесенные расходы на реконструкцию котельной, которая так и не была проведена.

Теперь "Бизнес Инфо" через суд добивается расторжение договора с "СМК-С" и возвращения денег за фактически не оказанные услуги по реконструкции котельной вместе со всеми неустойками и пени, что причитаются в этом случае по законодательству.

Хотя в разбирательствах с подрядчиком прошло больше полугода, однако, постояльцам офисного центра с наступлением осенних холодов мерзнуть не пришлось. Реконструкция котельной была выполнена ООО "ПромКомплектСервис". Данная организация отработала заказ в короткие сроки перед началом отопительного сезона. "Это нам дало возможность вернуться к стабильной работе котельной и позволило своевременно подготовиться к отопительному сезону", — сообщил представитель.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Виктор Мухин 01 октября 2024 10:58 СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3