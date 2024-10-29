Подрядчик едва не оставил крупный самарский офисный центр без тепла

Администрация самарского офисного центра, где располагаются множество коммерческих организаций и государственных учреждений, в этом году решила провести реконструкцию своей котельной. Для этого был заключен договор с компанией "СМК-С", которая взялась за техническое перевооружение данного помещения. Выбор на этого исполнителя пал, потому что он ранее выполнял незначительные работы в котельной бизнес-центра.
В соответствии с контрактом подрядчик был обязан разработать проект и согласовать его с СВГК и Газпром Межрегион Самара, закупить новое оборудование, провести строительно-монтажные работы и получить экспертизу промышленной безопасности объекта. Исполнителю было своевременно переданы техзадание для проекта и рекомендации по выбору модели узла измерения расхода газа.
За все услуги заказчик заплатил авансом "СМК-С" 961 тысячу рублей. Но подрядчик нарушил сроки всех этапов запланированных работ на объекте. Так, например, согласование проекта от "СВГК" было получено подрядчиком. При этом в документе было множество замечаний к нарушениям, из-за которых нормальная эксплуатация котельной была невозможна.
Как пояснил представитель компании заказчика ООО "Бизнес-Инфо", "СМК-С" сделала проект по реконструкции котельной, в которой требовалась замена прибора учета, но данный проект не был согласован с ООО "Газпром-Межрегионгаз Самара" и согласован с ООО "СВГК" с замечаниями. "Диапазон измерений счетчика, предложенный проектом, не перекрывает диапазоны изменения значений измеряемых параметров и среды. Нарушен применимый ГОСТ 8611. В результате был закуплен счетчик, который нам не подходит", — рассказал представитель.
В начале апреля у руководства "Бизнес-Инфо" терпение закончилось, и "СМК-С" была направлена досудебная претензия о расторжении договора с требованием возврата оплаты. Ответ последовал лишь через месяц. В нем говорилось, что счетчик уже приобретен, а согласование с замечаниями на проектные решения "произошло по независящим от ООО "СМК-С" причинам". Также в компании заявили, что получено положительное заключение экспертизы проектного решения, и теперь они не видят препятствий для монтажных работ. Хотя фактическое согласование проектного решения отсутствует. Но если заказчик настаивает, то они готовы расторгнуть договор при условии, что им компенсируют понесенные расходы на реконструкцию котельной, которая так и не была проведена.
Теперь "Бизнес Инфо" через суд добивается расторжение договора с "СМК-С" и возвращения денег за фактически не оказанные услуги по реконструкции котельной вместе со всеми неустойками и пени, что причитаются в этом случае по законодательству.
Хотя в разбирательствах с подрядчиком прошло больше полугода, однако, постояльцам офисного центра с наступлением осенних холодов мерзнуть не пришлось. Реконструкция котельной была выполнена ООО "ПромКомплектСервис". Данная организация отработала заказ в короткие сроки перед началом отопительного сезона. "Это нам дало возможность вернуться к стабильной работе котельной и позволило своевременно подготовиться к отопительному сезону", — сообщил представитель.
Последние комментарии
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?