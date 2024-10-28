В Самаре на реставрацию Дома Кириллова выделили 48 млн рублей

Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, который проведет реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения "Дом Кириллова" (ул. Пионерская, 84/ ул. Молодогвардейская, 34).
Начальная цена контракта - 47,99 млн рублей. В качестве источника финансирования выступает федеральная казна.
Победителя торгов определят после 14 ноября. Он должен выполнить работы до 30 сентября 2025 года.
В техзадании отмечается, что основанием для реставрации стала проектная документация, разработанная ООО "Вега Групп Регион" и согласованная в УГООКН в апреле текущего года.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.