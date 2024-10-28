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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре на реставрацию Дома Кириллова выделили 48 млн рублей

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, который проведет реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения "Дом Кириллова" (ул. Пионерская, 84/ ул. Молодогвардейская, 34).

Начальная цена контракта - 47,99 млн рублей. В качестве источника финансирования выступает федеральная казна.

Победителя торгов определят после 14 ноября. Он должен выполнить работы до 30 сентября 2025 года.

В техзадании отмечается, что основанием для реставрации стала проектная документация, разработанная ООО "Вега Групп Регион" и согласованная в УГООКН в апреле текущего года.

 

 

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Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

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А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

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Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

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Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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