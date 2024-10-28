В Самаре на реставрацию Дома Кириллова выделили 48 млн рублей

Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, который проведет реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения "Дом Кириллова" (ул. Пионерская, 84/ ул. Молодогвардейская, 34).

Начальная цена контракта - 47,99 млн рублей. В качестве источника финансирования выступает федеральная казна.

Победителя торгов определят после 14 ноября. Он должен выполнить работы до 30 сентября 2025 года.

В техзадании отмечается, что основанием для реставрации стала проектная документация, разработанная ООО "Вега Групп Регион" и согласованная в УГООКН в апреле текущего года.