В Сызрани будут судить мужчину, незаконно промышлявшего ловлей раков

В Сызрани передано в суд уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

В сентябре 2024 года сотрудники Сызранского ЛО МВД России транспорте в акватории Волги задержали гражданина, незаконно добывающего раков. Браконьером оказался 42-летний житель Приволжского района. Он незаконно вылавливал раков с помощью многозаходных ловушек. Мужчина рассказал, что ловушки нашел на заброшенном рыбацком стане.

Злоумышленник обратился к товарищу, который на моторной лодке привез его на остров, и установил девять ловушек. После этого он вернулся за уловом через несколько дней. К моменту появления правоохранителей мужчина успел выловить и переложить в емкости 54 рака.

Многозаходные ловушки и пластиковые емкости, принадлежащие обвиняемому, изъяли, а раков выпустили в естественную среду обитания.

Как оказалось, владелец моторной лодки не знал о преступных намерениях своего товарища, и его не стали привлекать к ответственности.

"Ихтиологическая экспертиза показала, что незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму более 12 000 рублей", - отмечается в сообщении.

Также выяснилось, что ранее нарушитель 6 раз привлекался к ответственности по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, был приговорен к исправительным работам.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до двух лет", - рассказали в пресс-службе учреждения.