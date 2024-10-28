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Транспорт Транспорт и связь

ИТ-инфраструктура — фундамент цифровизации отечественного транспортного комплекса

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, приняла участие в форуме "Общественный транспорт 2024". Алексей Изосимов, технический директор Т1 Интеграция, выступил в сессии "Цифровая трансформация пассажирских перевозок", где рассказал о перспективах развития ИТ-инфраструктуры для отечественного транспортного комплекса.

Участники сессии обсудили внедрение цифровых инноваций, возможности применения ИИ в транспортной отрасли, стимулирование разработок отечественного программного обеспечения, "умный" транспорт будущего. Алексей Изосимов подчеркнул, что импортозамещение открывает возможности для роста российских предприятий, но вместе с этим ставит перед ними технологические задачи. В процессе перехода на отечественные решения для ИТ-инфраструктуры транспортной отрасли возникает необходимость замещения корпоративных сервисов. Отрасль также сталкивается с увеличившимся числом киберугроз, и новыми регуляторными требованиями в части обеспечения информационной безопасности.

"Последние годы предприятия российского транспортного комплекса занимали преимущественно выжидательную позицию по отношению к импортозамещению, но по мере появления зрелых отечественных ИТ-решений доверие заказчиков к ним растет. Переход на отечественную ИТ-инфраструктуру является важным звеном развития суверенитета страны, при этом необходимо непрерывно совершенствовать средства киберзащиты инфраструктуры и сервисов. Сегодня вендоры и интеграторы способны не только заместить возможности иностранных продуктов: они создают надежные локальные разработки, готовые к актуальным задачам транспортных предприятий на всех этапах цифровой трансформации", — сказал Алексей Изосимов, заместитель генерального директора, технический директор Т1 Интеграция.

"Общественный транспорт 2024" — ежегодный форум, организованный Российским союзом промышленников и предпринимателей. Целью одного из наиболее масштабных деловых мероприятий в сфере логистики и пассажирских перевозок является поддержка и развитие инициатив бизнеса. В форуме принимают участие ведущие производители подвижных составов, оборудования и новых технологий для развития инфраструктуры городского транспорта.

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