Сотрудники "Тольяттиазота" высадили больше 18 000 молодых сосен

ТОАЗ поддержал программу благотворительного фонда развития Тольятти "Добрый город", направленную на восстановление леса. Сотрудники предприятия, члены их семей и студенты вуза-партнера — Тольяттинского государственного университета — высадили 18 600 саженцев сосны на территориях, серьезно пострадавших в результате пожаров 2010 года.
Экологическая акция состояла из нескольких этапов. Сначала представитель тольяттинского лесничества провел инструктаж по посадке для лучшей приживаемости саженцев. Далее с помощью специального оборудования — мечей Колесова — волонтеры сажали сосенки, возраст которых составляет два года. Ход работ контролировали специалисты управления лесного хозяйства.
В 2024 году посадка леса силами сотрудников "Тольяттиазота" проводится уже во второй раз. Всего за 12 лет поддержки программы по восстановлению лесов Самарской области предприятием было засажено более 70 га территорий.
"Тольяттиазот" вносит существенный вклад в создание комфортной городской среды. Посадка леса — традиционное для ТОАЗа мероприятие, когда сотрудники проводят свой выходной день с пользой для природы. Компания активно внедряет принципы бережного отношения к окружающей среде внутри предприятия и занимается экопросвещением среди школьников и студентов", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129