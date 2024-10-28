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Экология Общество

Сотрудники "Тольяттиазота" высадили больше 18 000 молодых сосен

ТОЛЬЯТТИ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ поддержал программу благотворительного фонда развития Тольятти "Добрый город", направленную на восстановление леса. Сотрудники предприятия, члены их семей и студенты вуза-партнера — Тольяттинского государственного университета — высадили 18 600 саженцев сосны на территориях, серьезно пострадавших в результате пожаров 2010 года.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Экологическая акция состояла из нескольких этапов. Сначала представитель тольяттинского лесничества провел инструктаж по посадке для лучшей приживаемости саженцев. Далее с помощью специального оборудования — мечей Колесова — волонтеры сажали сосенки, возраст которых составляет два года. Ход работ контролировали специалисты управления лесного хозяйства.

В 2024 году посадка леса силами сотрудников "Тольяттиазота" проводится уже во второй раз. Всего за 12 лет поддержки программы по восстановлению лесов Самарской области предприятием было засажено более 70 га территорий.

"Тольяттиазот" вносит существенный вклад в создание комфортной городской среды. Посадка леса — традиционное для ТОАЗа мероприятие, когда сотрудники проводят свой выходной день с пользой для природы. Компания активно внедряет принципы бережного отношения к окружающей среде внутри предприятия и занимается экопросвещением среди школьников и студентов", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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