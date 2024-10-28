В Самаре отдали в частную собственность участок с водоснабжающей скважиной

Красноярский районный суд Самарской области рассмотрел иск прокуратуры о незаконном выводе в частную собственность участка.
В надзорное ведомство обратились жители пос. Волжский. Они негодовали в связи с тем, что местная администрация предоставила в частную собственность участок, на котором расположена скважина, снабжающая водой несколько улиц. В результате управляющая организация потеряла доступа к технологическому оборудованию.
Прокуратура подала в суд иск с требованием признать действия администрации незаконными и истребовать участок из чужого владения.
Суд поддержал надзорное ведомство.
Последние комментарии
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...