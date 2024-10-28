В десятке лучших: Самарская область вновь подтвердила высокий уровень научно-технологического развития

Агентство "РИА Рейтинг" опубликовало итоги научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2023 года. Самарская область вновь вошла в десятку лучших регионов, третий год подряд занимая в нем 6-е место.

Ежегодно аналитики оценивают субъекты страны на основе данных Росстата и Роспатента, характеризующих состояние сферы науки и технологий в регионах. В первую очередь анализируется материально-техническая база, человеческие ресурсы, эффективность и масштаб научно-технологической работы.

Самарская область год за годом демонстрирует динамичное развитие в научно-технологической сфере и становится одним из самых передовых субъектов Российской Федерации. Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал, что одной из приоритетных задач сегодня является повышение инновационного потенциала промышленных предприятий региона. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства. Будем определять векторы развития по тем отраслям, которые обеспечат технологический суверенитет и национальную безопасность страны", — акцентировал врио губернатора.

На высокие оценки в рейтинге во многом влияют комфортные условия, созданные для инновационного и технологического бизнеса региона. Так, технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" вошел в тройку лучших технопарков страны, заняв второе место по итогам 2023 года. Сегодня резидентами технопарка являются 300 компаний и стартапов. За последние пять лет резиденты получили 56,6 млрд рублей выручки, 119 патентов на свои разработки с товарными знаками и создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти.

Взаимосвязи между технологическим бизнесом и крупными промышленными предприятиями активно развиваются. Минэкономразвития региона регулярно проводит совместные программы, благодаря которым стартапы-победители получают возможность встраивания в закупки крупных компаний и тестирования своих разработок на инфраструктуре промпредприятий. Участниками таких программ являются АО "АВТОВАЗ", ОАО "РЖД", ЦСКБ "Прогресс", ОДК "Кузнецов" и др.

"В основе высоких результатов региона — налаженное взаимодействие всех участников научно-технологической работы: стартапов, инжиниринговых центров, университетов, индустриальных партнеров и областного Правительства. Мы постоянно развиваем инфраструктуру, реализуем совместные программы с промышленными предприятиями, внедряем новые региональные меры поддержки и привлекаем федеральные инструменты. Совместно с институтами развития мы продолжим системную работу по развитию инновационной деятельности в регионе", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Самарской области активно развивается отрасль беспилотной авиации. В настоящее время создается научно-производственный центр БАС, в регионе действует экспериментальный правовой режим по беспилотникам.

Значительный вклад в развитие науки и технологий вносят ведущие вузы региона. Сегодня на базе нескольких вузов работают Передовые инженерные школы, главная цель которых — подготовка специалистов для высокопроизводительных секторов экономики. Каждая ПИШ работает по одному или нескольким научно-технологическим направлениям и становится площадкой для разработок и обучения студентов, совместно с ключевыми компаниями-партнерами.

Еще одним перспективным проектом региона станет международный межвузовский кампус, который планируется запустить в Самаре в 2027 году. Он реализуется, благодаря нацпроекту "Наука и университеты".

Поддержку получают инновационные студенческие стартапы. В октябре комиссия регионального Инновационного фонда подвела итоги второго пилотного конкурса студенческих инновационных проектов. Гранты на реализацию своих идей получат 14 команд из вузов Самарской области. Общая сумма грантовой поддержки составит 44 млн рублей из областного бюджета. Еще 44 млн рублей инвестируют сами вузы-инициаторы проектов и индустриальные партнеры.

Напомним, что в сентябре Самарская область второй год подряд вошла в первую тройку регионов России по уровню инновационной активности организаций.

Поддержку технологическому бизнесу оказывают и по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" — для представителей сегмента МСП действует широкий перечень инструментов поддержки. Получить консультацию о них можно на площадках центров "Мой бизнес".