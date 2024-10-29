"Тольяттиазот" завершил первый плановый ремонт агрегата по производству карбамида № 3

"Тольяттиазот" завершил планово-предупредительный ремонт третьего агрегата карбамида. Производство было остановлено впервые с момента пуска агрегата в промышленную эксплуатацию. Обследование и замена базовых элементов оборудования заняло восемь суток.

Одной из ключевых задач ремонтной кампании стало обновление транспортерных лент и замена части конструкций установки кипящего слоя. Альтернативой резиновым откосам стали изделия из сверхмолекулярного полиэтилена, который отличается повышенной износостойкостью и химической инертностью.

Ремонт включал в себя проверку состояния футеровки и стенок котла, а также оценку состояния лопаток и подшипников компрессора. Параллельно было проведено обследование и чистка оборудования градирен водооборотных циклов, отревизирована запорная и регулирующая арматура.

Среди наиболее значимых работ — промывка теплообменников. Восстановление их плановых показателей напрямую влияет на качество продукции и стабильность технологического процесса.

После окончания ремонта цех по производству карбамида приступил к пусковым технологическим операциям.

"Первый в истории агрегата по производству карбамида № 3 остановочный ремонт стал своего рода вызовом для всего предприятия. Понимая глубину ответственности за обеспечение многих стран и регионов минеральными удобрениями, мы выполнили работы в максимально сжатые сроки. Проведенный ремонт позволит сохранить стабильность технологического процесса и традиционно высокое качество продукции", — рассказал главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.