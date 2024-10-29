Министр обороны РФ поздравил военнослужащих, проявивших мужество и героизм при освобождении Селидово в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Показывая пример стойкости и упорства, военнослужащие соединения уверенно продвигаются вперед, мужественно выполняют боевые задачи на красноармейском направлении, вытесняя противника с нашей земли.
"За отвагу и мужество, проявленные при освобождении более 30 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Очеретино и Новогродовки, более 13,9 тыс. военнослужащих награждены государственными наградами Российской Федерации и ведомственными знаками отличия. Мы всегда будем помнить воинов бригады, отдавших жизнь за нашу родину и вписавших свои имена в историю ратных побед", - говорится в телеграмме МО РФ.
Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 15 отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.
"Сегодня, не оставляя противнику малейших шансов, вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на красноармейском направлении. В ходе специальной военной операции, за образцовое выполнение боевых задач, мужество и отвагу более 8700 военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а пятеро из них удостоены звания Героя Российской Федерации", - подчеркнул министр обороны РФ.
Также Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 433-го мотострелкового Краснознаменного полка им. Донского казачества.
Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, освобождали от последователей фашизма населенные пункты Новоалександровка, Желанное и Новогродовка Донецкой Народной Республики.
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед в составе группировки войск "Центр", уничтожаете противника, шаг за шагом приближая день полного освобождения Донбасса от неонацистов. За отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 1000 военнослужащих награждены государственными наградами", - сказано в поздравлении.
Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
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