В Самаре проходят соревнования профмастерства среди дежурных электромонтеров "Т Плюс"

В Самарском учебно-курсовом комбинате стартовали корпоративные соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров ПАО "Т Плюс". За звание лучшего по профессии борются представители 14 филиалов энергокомпании.
В течение двух дней участникам предстоит преодолеть шесть этапов. В их числе проверка нормативно-технических документов и знаний требований по подготовке рабочих мест, ликвидация аварийной ситуации и многое другое. Честь Самарского филиала отстаивает специалист Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Данис Султанов, который в апреле 2024 года был признан лучшим на региональном этапе соревнований.
"Конкурсы профмастерства являются важной частью постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. Здесь участники могут пообщаться с коллегами из других регионов, обменяться опытом. В конечном счете такие мероприятия положительно сказываются на надежности эксплуатации энергетических объектов компании", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Сергей Сабитов.
Победители будут определены уже завтра, 30 октября. Обладатели первого и второго мест представят энергокомпанию на федеральном уровне.
Последние комментарии
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?