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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре проходят соревнования профмастерства среди дежурных электромонтеров "Т Плюс"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском учебно-курсовом комбинате стартовали корпоративные соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров ПАО "Т Плюс". За звание лучшего по профессии борются представители 14 филиалов энергокомпании.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В течение двух дней участникам предстоит преодолеть шесть этапов. В их числе проверка нормативно-технических документов и знаний требований по подготовке рабочих мест, ликвидация аварийной ситуации и многое другое. Честь Самарского филиала отстаивает специалист Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Данис Султанов, который в апреле 2024 года был признан лучшим на региональном этапе соревнований.

"Конкурсы профмастерства являются важной частью постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. Здесь участники могут пообщаться с коллегами из других регионов, обменяться опытом. В конечном счете такие мероприятия положительно сказываются на надежности эксплуатации энергетических объектов компании", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Сергей Сабитов.

Победители будут определены уже завтра, 30 октября. Обладатели первого и второго мест представят энергокомпанию на федеральном уровне.

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