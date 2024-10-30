В каждом из регионов Поволжья застройщики ИЖС уже провели хотя бы одну сделку с эскроу

В Сбербанке для подрядчиков Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновских областей по состоянию на 18 октября было открыто более 25 счетов. Жилая площадь проектов по выданным кредитам с эскроу составляет свыше 2,6 тысяч квадратных метров.

1 марта 2025 года вступит в силу закон, который распространит механизм эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Сбер совершенствует целевые продукты и сервисы и помогает застройщикам и гражданам адаптироваться к новой схеме, уже сегодня подрядчики могут взять кредит на строительство частного дома в Сбере и погасить его после открытия эскроу-счета.

"Запуск механизма эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства открывает новые горизонты для подрядчиков и собственников жилья. Так мы стремимся максимально упростить процесс получения финансирования для строительства частных домов и обеспечить безопасность сделок. Уверена, что это изменение не только повысит доверие к рынку ИЖС, но и позволит ускорить реализацию новых строительных проектов в регионах Поволжья", — отметила председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Подрядчикам также доступна отсрочка по погашению основного долга на весь срок строительства, по процентам — до шести месяцев. Кредит выдается на 36 месяцев, в момент раскрытия эскроу-счета происходит досрочное погашение задолженности. Нужен ли залог, определяется индивидуально. Кредит может быть выдан по льготной ставке, если подрядчик соответствует программе "Дом.РФ".

"Возможность открыть эскроу-счёт на строительство частного дома — это важный шаг к обеспечению защиты интересов покупателей. Благодаря этому мы ожидаем увеличение количество клиентов. Сейчас мы видим, как этот механизм работы уже привлек заемщиков в проекты. Уверен, что совместные усилия со Сбером принесут положительные результаты в развитии малоэтажного строительства", — рассказал генеральный директор ООО "Специализированный застройщик ПРОСТОР Девелопмент" Сергей Тюмин.