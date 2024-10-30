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В каждом из регионов Поволжья застройщики ИЖС уже провели хотя бы одну сделку с эскроу Самарские борцы провели совместные сборы с китайскими коллегами В Самаре на реставрацию Дома Кириллова выделили 48 млн рублей "ЖК на парковке - абсурд": самарцы высказались о застройке участка у "Парк Хауса" Метро строят, дома — нет: что тормозит реновацию Безымянки

Строительство Строительство и недвижимость

В каждом из регионов Поволжья застройщики ИЖС уже провели хотя бы одну сделку с эскроу

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сбербанке для подрядчиков Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновских областей по состоянию на 18 октября было открыто более 25 счетов. Жилая площадь проектов по выданным кредитам с эскроу составляет свыше 2,6 тысяч квадратных метров.

1 марта 2025 года вступит в силу закон, который распространит механизм эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Сбер совершенствует целевые продукты и сервисы и помогает застройщикам и гражданам адаптироваться к новой схеме, уже сегодня подрядчики могут взять кредит на строительство частного дома в Сбере и погасить его после открытия эскроу-счета.

"Запуск механизма эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства открывает новые горизонты для подрядчиков и собственников жилья. Так мы стремимся максимально упростить процесс получения финансирования для строительства частных домов и обеспечить безопасность сделок. Уверена, что это изменение не только повысит доверие к рынку ИЖС, но и позволит ускорить реализацию новых строительных проектов в регионах Поволжья", — отметила председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Подрядчикам также доступна отсрочка по погашению основного долга на весь срок строительства, по процентам — до шести месяцев. Кредит выдается на 36 месяцев, в момент раскрытия эскроу-счета происходит досрочное погашение задолженности. Нужен ли залог, определяется индивидуально. Кредит может быть выдан по льготной ставке, если подрядчик соответствует программе "Дом.РФ".

"Возможность открыть эскроу-счёт на строительство частного дома — это важный шаг к обеспечению защиты интересов покупателей. Благодаря этому мы ожидаем увеличение количество клиентов. Сейчас мы видим, как этот механизм работы уже привлек заемщиков в проекты. Уверен, что совместные усилия со Сбером принесут положительные результаты в развитии малоэтажного строительства", — рассказал генеральный директор ООО "Специализированный застройщик ПРОСТОР Девелопмент" Сергей Тюмин.

Эскроу-счет — это специальный счет в банке для расчетов между покупателем и подрядчиком. Покупатель частного дома вносит на него деньги, и они замораживаются. Подрядчик получает их только после передачи объекта заказчику.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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