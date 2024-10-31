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Проект областного бюджета на 2025-2027 годы принят на рассмотрение в Самарской губернской думе

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сложившейся традиции, главный финансовый документ региона был доставлен в областной парламент на бумажном носителе. Одновременно с этим проект бюджета поступил и в электронном виде.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

В течение 15 дней после внесения проект закона "Об областном бюджете на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов" должен быть рассмотрен Самарской Губернской Думой.

Председатель регионального законодательного собрания Геннадий Котельников обозначил основные вехи работы над документом на завершающей, самой активной стадии: "Поступивший проект областного бюджета - взвешенный, детально продуманный. Первое чтение мы уже запланировали на 15 ноября. Будем рассматривать сбалансированность параметров бюджета. Между первым и вторым чтениями депутаты скрупулезно проработают все направления по профилям своих комитетов. Будут проанализированы все поправки, предложения, которые поступят от депутатов, от муниципалитетов, от организаций, от других субъектов права законодательной инициативы - их у нас около 400. Уверен, Самарская область сможет обеспечить выполнение всех приоритетных задач".

При работе над проектом областной казны в расчет берутся прогнозы социально-экономического развития региона, прогнозы наполняемости бюджета, а самое главное, учитываются наказы жителей Самарской области.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов подчеркнул ключевые позиции документа: "Все социальные обязательства государства в него включены. В том числе предусмотрены новые выплаты для детей войны, заложены параметры минимальной заработной платы, установленные Государственной Думой Российской Федерации. Более того, учтен целый ряд предложений, проектов, которые поступили в течение летних месяцев от жителей, общественных организаций Самарской области, от муниципалитетов в адрес губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева".

В ближайшее время депутатам предстоит серьезная, конструктивная работа по согласованию основных параметров документа с последующей доработкой законопроекта с учетом одобренных поправок и предложений. Только после этого бюджет будет принят во втором и окончательном чтении.

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