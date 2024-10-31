Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко покидает команду

В четверг, 31 октября, стало известно о том, что спортивный директор футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Корниленко покидает команду по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба ФК в соцсетях.
"ПФК "Крылья Советов" благодарит Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба", - отмечается в сообщении.
Напомним, Сергей Корниленко занял должность в августе 2020 года.
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