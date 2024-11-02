Жителям Сухой Самарки отказали в смене зонирования на месте будущей застройки

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) при главе Самары отклонила предложения жителей Сухой Самарки по смене зонирования в районе планируемого жилищного строительства. Сейчас там фактически находится лес.

Напомним, с ООО "СЗ Фарн-Строй", аффилированным ГК "Амонд", заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 12,13 га в границах улиц Белорусской, Флотcкой, вдоль земельных участков 63:01:0411009:521, 63:01:0411009:519, 63:01:0411009:518, 63:01:0411009:520. Жители узнали, что компания намерена построить дома до 23 этажей - из расчета на 2500 новых жителей.

В границы КРТ попала территория, где за последние 20 лет вырос лес. За его сохранение и борются самарцы, категорически не соглашаясь с планами застройщика. Они обратились в суд Самарской области с коллективным иском и Ленинский районный суд. Истцы оспаривают постановление городской администрации о комплексном развитии территории Сухой Самарки, а также изменения в Правила застройки и землепользования, которыми площадь застройки и прилегающие земли отнесли к зоне Ж-4 (многоэтажные жилые дома).

Самарцы также вышли с инициативой поменять зонирование участков под застройку на Р-3 (зона природных ландшафтов). В сентябре комиссия ПЗЗ отклонила эти предложения, как несоответствующие генплану Самары. "Испрашиваемая территория во всех редакциях генерального плана планировалась для многоэтажного жилищного строительства", - ответили жителям Сухой Самарки в городской администрации.