Жителям Сухой Самарки отказали в смене зонирования на месте будущей застройки

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) при главе Самары отклонила предложения жителей Сухой Самарки по смене зонирования в районе планируемого жилищного строительства. Сейчас там фактически находится лес.
Напомним, с ООО "СЗ Фарн-Строй", аффилированным ГК "Амонд", заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 12,13 га в границах улиц Белорусской, Флотcкой, вдоль земельных участков 63:01:0411009:521, 63:01:0411009:519, 63:01:0411009:518, 63:01:0411009:520. Жители узнали, что компания намерена построить дома до 23 этажей - из расчета на 2500 новых жителей.
В границы КРТ попала территория, где за последние 20 лет вырос лес. За его сохранение и борются самарцы, категорически не соглашаясь с планами застройщика. Они обратились в суд Самарской области с коллективным иском и Ленинский районный суд. Истцы оспаривают постановление городской администрации о комплексном развитии территории Сухой Самарки, а также изменения в Правила застройки и землепользования, которыми площадь застройки и прилегающие земли отнесли к зоне Ж-4 (многоэтажные жилые дома).
Самарцы также вышли с инициативой поменять зонирование участков под застройку на Р-3 (зона природных ландшафтов). В сентябре комиссия ПЗЗ отклонила эти предложения, как несоответствующие генплану Самары. "Испрашиваемая территория во всех редакциях генерального плана планировалась для многоэтажного жилищного строительства", - ответили жителям Сухой Самарки в городской администрации.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)