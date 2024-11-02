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Россельхозбанк представил новые возможности в рамках карты "Своё Жильё"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк представил новый дизайн дебетовой карты из линейки продуктов "Своя": "Свое Жилье". Карта уже доступна к оформлению всем клиентам, в том числе пользователям платформы по поиску и приобретению недвижимости "Своё Жилье". Держатели карты могут воспользоваться специальными предложениями от партнёров банка и кешбэком до 15% при совершении покупок.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

С помощью карты можно вносить ипотечные платежи, что будет полезно для клиентов платформы Своё Жильё, где собраны программы ипотечного кредитования и инструменты для дальнейшего сопровождения кредита. Держатели карты могут выбрать несколько категорий товаров, а в рамках программы лояльности "Урожай" им вернётся до 15% от стоимости покупки на бонусный счёт.

Кешбек возвращается на счёт в размере:

  • 0,5% — на все покупки;
  • 5% — до 1000 баллов на все покупки в 1 выбранной категории;
  • 15% — до 500 баллов в 1 приоритетной категории.

Полученные баллы можно потратить через каталог в приложении. Для участников программы "Урожай" доступны более 50 000 товаров, а также различные сервисы и услуги: сад и огород, товары для дома, строительные материалы, каршеринг, авиабилеты, отели и даже подарочные сертификаты.

Пользователям карты доступны персональные предложения от партнеров платформ Своё Жильё и Своё Село, скидки и акции на товары и услуги, касающиеся строительства, ремонта и благоустройства дома. В их числе следующие: пакеты услуг для ипотечных сделок, возможность заказа дизайн-проекта, в том числе от нейросети, скидки на услуги и товары от партнеров по благоустройству дома.

Всего платформы сотрудничают более чем с 15 тыс. партнёров, которые разместили на них более 8 тыс. услуг.

"Мы создали дебетовую карту "Своё Жильё", ориентируясь на потребности клиентов, которые ценят удобство платежей. Банк стремится сделать жизнь частных лиц максимально комфортной, и эта карта — не просто способ оплаты, а незаменимый помощник в приобретении и благоустройстве дома. С её помощью держатели карты смогут легко контролировать свои расходы, копить бонусные баллы, узнавать о предложениях партнеров экосистемы. Мы убеждены, что карта станет неотъемлемой частью повседневной жизни наших клиентов", — отмечает Елена Батурова, заместитель председателя Правления Россельхозбанка.

Условия

По карте "Своё Жильё" действуют следующие тарифы:

  • платёжная система — МИР, UnionPay и иные платёжные системы;
  • валюта — ₽, $, €, ¥;
  • возраст — оформление с 14 лет;
  • срок действия карты — 5 лет;
  • комиссия за выпуск карты — бесплатно;
  • комиссия за обслуживание карты — бесплатно;
  • комиссия за снятие наличных:
    • бесплатно (в банкоматах, пунктах выдачи наличных АО "Россельхозбанк"),
    • 1% от суммы (min 199 ₽) — для счетов открытых в ₽,
    • 3% от суммы (min 5 $/5 €/50 ¥) — для счетов открытых в $, €, ¥ (в банкоматах, пунктах выдачи наличных сторонних банков).
  • уведомления: 99 ₽/ 1,2 $/ 1,2 €/ 10 ¥.

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