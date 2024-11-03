"Крылья Советов" проиграли "Акрону" - 0:2

В четверг, 3 ноября, в Самаре, в 14-м туре чемпионата России "Акрон" переиграл самарские "Крылья Советов" — 2:0.

Уже на 20-й минуте тольяттинцы повели в матче, Эсковаль прошел без проблем по центру и забил в правый нижний угол — 1:0. На 71-й минуте красно-черные удвоили преимущество, после ошибки Евгеньева, мяч отскочил Артему Дзюбе, выход один на один — 2:0. На 92-й минуте самарцы могли отыграть один гол с пенальти, но Сергеев пробил мимо ворот.

Следующий матч тольяттинцы проведут 10 ноября в Москве. Соперником станет "Спартак".