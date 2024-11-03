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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Акрону" - 0:2

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 ноября, в Самаре, в 14-м туре чемпионата России "Акрон" переиграл самарские "Крылья Советов" — 2:0.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Уже на 20-й минуте тольяттинцы повели в матче, Эсковаль прошел без проблем по центру и забил в правый нижний угол — 1:0.  На 71-й минуте красно-черные удвоили преимущество, после ошибки Евгеньева, мяч отскочил Артему Дзюбе, выход один на один — 2:0. На 92-й минуте самарцы могли отыграть один гол с пенальти, но Сергеев пробил мимо ворот.

Следующий матч тольяттинцы проведут 10 ноября в Москве. Соперником станет "Спартак".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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