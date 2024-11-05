АО "Транснефть - Приволга" выпустило в водоемы около 324 тысяч мальков рыбы в 2024 году

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АО "Транснефть - Приволга" завершило реализацию мероприятий по восстановлению водных биоресурсов. Всего в течение 2024 года акваторию водных объектов в регионах деятельности предприятия пополнили около 324 тыс. мальков стерляди, толстолобика и сазана. Местами зарыбления стали Волгоградское, Нижнекамское, Саратовское водохранилища, а также реки Дон и Медведица. Общий вес выпущенной рыбы превысил 1,5 тонны, объем финансирования, выделенного на эти мероприятия, составил 5,4 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"