АО "Транснефть - Приволга" выпустило в водоемы около 324 тысяч мальков рыбы в 2024 году

АО "Транснефть - Приволга" завершило реализацию мероприятий по восстановлению водных биоресурсов. Всего в течение 2024 года акваторию водных объектов в регионах деятельности предприятия пополнили около 324 тыс. мальков стерляди, толстолобика и сазана. Местами зарыбления стали Волгоградское, Нижнекамское, Саратовское водохранилища, а также реки Дон и Медведица. Общий вес выпущенной рыбы превысил 1,5 тонны, объем финансирования, выделенного на эти мероприятия, составил 5,4 млн рублей.
Заключительными стали четыре выпуска в водоемы мальков стерляди, сазана и толстолобика общим количеством 153 тыс. штук.
Нижнекамское водохранилище в границах Республики Татарстан пополнили 3,15 тыс. мальков стерляди, Саратовское водохранилище в Самарской области — 1,37 тыс. штук стерляди, 69,19 тыс. штук толстолобика, 65,78 тыс. штук сазана. В Волгоградское водохранилище на территории Саратовской области выпущено 13,66 тыс. штук сазана.
Молодь была доставлена из рыбоводных хозяйств специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили специалисты Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах расположения производственных объектов компании и являются частью экологической политики ПАО "Транснефть".
За период их проведения с 2011 года АО "Транснефть - Приволга" выпустило в водоемы около 9,7 млн мальков, суммарные затраты предприятия на эти цели составили 86,3 млн рублей.
Последние комментарии
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129