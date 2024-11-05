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Экология Общество

АО "Транснефть - Приволга" выпустило в водоемы около 324 тысяч мальков рыбы в 2024 году

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило реализацию мероприятий по восстановлению водных биоресурсов. Всего в течение 2024 года акваторию водных объектов в регионах деятельности предприятия пополнили около 324 тыс. мальков стерляди, толстолобика и сазана. Местами зарыбления стали Волгоградское, Нижнекамское, Саратовское водохранилища, а также реки Дон и Медведица. Общий вес выпущенной рыбы превысил 1,5 тонны, объем финансирования, выделенного на эти мероприятия, составил 5,4 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Заключительными стали четыре выпуска в водоемы мальков стерляди, сазана и толстолобика общим количеством 153 тыс. штук.

Нижнекамское водохранилище в границах Республики Татарстан пополнили 3,15 тыс. мальков стерляди, Саратовское водохранилище в Самарской области — 1,37 тыс. штук стерляди, 69,19 тыс. штук толстолобика, 65,78 тыс. штук сазана. В Волгоградское водохранилище на территории Саратовской области выпущено 13,66 тыс. штук сазана.

Молодь была доставлена из рыбоводных хозяйств специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили специалисты Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах расположения производственных объектов компании и являются частью экологической политики ПАО "Транснефть".

За период их проведения с 2011 года АО "Транснефть - Приволга" выпустило в водоемы около 9,7 млн мальков, суммарные затраты предприятия на эти цели составили 86,3 млн рублей.

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