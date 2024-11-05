Полицейские нашли троих нелегалов во время рейда под Самарой

В Волжском районе Самарской области полицейские провели миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В с. Курумоч правоохранители обнаружили троих незаконно работавших иностранцев, двое из которых еще и нелегально находились в стране. В итоге их решили выдворить из России.

Теперь полицейские устанавливают личность работодателя мигрантов. Его тоже привлекут к ответственности.