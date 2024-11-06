Почти 2 км водной глади: в этом году завершается первый этап расчистки русла Сызранки

Оздоровление реки стало возможным благодаря федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

"Проект реализуем для восстановления водного объекта, улучшения его санитарно-экологических показателей, функционирования водно-гребной базы и развития туризма в городе", — сказал руководитель департамента природопользования минлесхоза Максим Шаго.

Результатом первого этапа станет более 41 гектара акватории, расчищенной от донных отложений и растительности. В этом помогает земснаряд, который перекачивает ил по пульпопроводу на расстояние 1,5 км. Так донный грунт попадает на карты намыва. Иными словами, это три большие "ванны", каждая до 12 м в глубину. А когда карта заполняется, ее консервируют и накрывают почвенно-растительным слоем.

Жители говорят, что раньше воды здесь было и не видно — сплошные заросли. А сейчас даже появилось много рыбы, стали замечать лебедей и уток. Но больше всего расчистке рады спортсмены водно-гребной базы.

"Сейчас ситуация намного улучшилась, занятия по академической гребле стали качественнее. Если раньше нам приходилось углубляться в акваторию, то сейчас начинаем занятия прямо с пирса. Мы благодарны губернатору, министерству лесного хозяйства, минспорта", — прокомментировала директор спортшколы Лариса Шлепп.

Тренер Инна Симонова говорит, что место идеально подходит для развития детско-юношеского спорта. Акватория водохранилища уникальна тем, что здесь можно устраивать дистанции в 2 км на "тихой" воде в любую погоду. К тому же, тут нет судоходства.

"Когда всю акваторию расчистят, мы сможем вновь проводить здесь Всероссийские соревнования", — говорит Симонова.

Работы первого этапа почти завершены. Но в планах — второй этап, и уже в рамках нового федерального проекта "Вода России". Предстоит расчистить еще свыше 33 гектаров реки.