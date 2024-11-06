Почти 180 тыс. самарцев пользуются мобильным приложением "Госуслуги Дом"

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) активно развивается, регулярно пополняется новыми функциями и становится всё более полезным инструментом как для граждан РФ, так и для профессионалов отрасли ЖКХ. Для удобства пользователей разработано и запущено мобильное приложение "Госуслуги Дом". В ГИС ЖКХ собрана и систематизирована информация обо всех основных процессах, связанных с управлением домом.

"Популярность системы растет — за два последних года количество зарегистрированных пользователей ГИС ЖКХ выросло практически в два раза, достигнув 10 млн человек. Если до запуска "Госуслуги Дом" систему использовали преимущественно организации отрасли, то сегодня значительная часть пользователей — это физические лица, собственники квартир. Нам важно сделать процесс управления домом прозрачным и удобным для граждан, поэтому в информировании о возможностях системы и приложения активно участвуют региональные министерства и жилищные инспекции, также поддержка оказывается со стороны Минцифры России", — прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Система позволяет оптимизировать рутинные взаимодействия граждан с отраслью ЖКХ. Так, показания приборов учета, переданные гражданами через приложение, автоматически заносятся в ГИС ЖКХ. Важные уведомления о проведении общего собрания собственников доставляются гражданам в цифровом виде в системе и дублируются через портал Госуслуг.

Система постоянно развивается и дополняется новыми функциями. Один из самых популярных разделов в "Госуслуги Дом" — заявки в управляющую организацию — дополнен возможностью подавать коллективные заявки для совместного управления домом.

"В сентябре мы выпустили ещё один инструмент для решения проблем вместе с соседями — коллективную заявку. Она позволяет жильцам подать одну заявку от всего дома и экономит время и собственникам, и управляющим организациям. До конца года мы планируем ещё одну важную доработку, которую очень ждут граждане — доступ к функциям приложения для жителей частных домов", — отметил генеральный директор АО "Оператор информационной системы" Владислав Колесников.

В Самарской области по состоянию на 1 ноября 2024 года мобильным приложением пользуются 179 311 человек и количество пользователей неуклонно растёт.

Авторизоваться в ГИС ЖКХ и приложении "Госуслуги Дом" можно через подтверждённую учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учёта и счетах загружаются автоматически. Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке минстроя России и минцифры России.