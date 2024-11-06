В правительстве региона появится зампред по вопросам, связанным с СВО

В правительстве Самарской области будет введена должность заместителя председателя правительства, по вопросам, связанным с СВО, поддержкой военнослужащих и их семей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев.
По его словам, возглавит направление один из выпускников программы "Школа героев".
"По итогам обучения мы предложим эту вакансию одному из ребят, кто проявит себя именно в этом направлении — в самом большом стремлении к тому, чтобы обеспечивать вместе с теми, кто работает в фонде, комфортные условия для наших ребят. Поэтому здесь рассчитываем, что этой практикой также воспользуются и другие субъекты, — заявил губернатор.
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А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
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