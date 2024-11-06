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Облправительство Власть и политика

В правительстве региона появится зампред по вопросам, связанным с СВО

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области будет введена должность заместителя председателя правительства, по вопросам, связанным с СВО, поддержкой военнослужащих и их семей. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

По его словам, возглавит направление один из выпускников программы "Школа героев".

"По итогам обучения мы предложим эту вакансию одному из ребят, кто проявит себя именно в этом направлении — в самом большом стремлении к тому, чтобы обеспечивать вместе с теми, кто работает в фонде, комфортные условия для наших ребят. Поэтому здесь рассчитываем, что этой практикой также воспользуются и другие субъекты, — заявил губернатор.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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