16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон холдинг" не смог купить завод в ОАЭ "ЗИМ Галерея" в центре культурной жизни: показываем самые популярные квартиры в лучшем ЖК Поволжья Авито Путешествия: рынок глэмпинга в Самарской области за год вырос почти в 3 раза В Самарскую область пришло первое пассажирское судно проекта "МПКС" В Тольятти недострой трансформируют в комьюнити-центр

Экономика и бизнес

"Акрон холдинг" не смог купить завод в ОАЭ

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Анонсировавшаяся сделка по приобретению ГК "Акрон холдинг" трансформаторного завода в Объединенных Арабских Эмиратах не состоялась. Об этом сообщили в холдинге, отвечая на запрос портала "Волга Ньюс".

На выставке "Иннопром-2024" в июле этого года гендиректор базирующегося в Тольятти "Акрон холдинга" Павел Морозов сообщил, что холдинг планирует выкупить завод, построенный в 2009 г. Siemens с саудовскими партнерами. В последние два года, по его словам, производство простаивало.

"В настоящий момент мы занимаемся проведением технического, финансового, юридического аудита по покупке трансформаторного завода, расположенного в эмирате Абу-Даби, провели переговоры с одним известным саудовским холдингом", - цитировал Морозова "Интерфакс".

Сделку планировалось закрыть в третьем квартале 2024 года. Завод должен был выпускать порядка 10 тысяч трансформаторов в год.

Павел Морозов тогда также рассказал, что в конце марта "Акрон холдинг" запустил в ОАЭ завод по производству медной катанки из металлолома.

Почему сделка по приобретению завода трансформаторов не состоялась, в "Акрон Холдинге" не уточнили.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1