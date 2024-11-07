"Акрон холдинг" не смог купить завод в ОАЭ

Анонсировавшаяся сделка по приобретению ГК "Акрон холдинг" трансформаторного завода в Объединенных Арабских Эмиратах не состоялась. Об этом сообщили в холдинге, отвечая на запрос портала "Волга Ньюс".

На выставке "Иннопром-2024" в июле этого года гендиректор базирующегося в Тольятти "Акрон холдинга" Павел Морозов сообщил, что холдинг планирует выкупить завод, построенный в 2009 г. Siemens с саудовскими партнерами. В последние два года, по его словам, производство простаивало.

"В настоящий момент мы занимаемся проведением технического, финансового, юридического аудита по покупке трансформаторного завода, расположенного в эмирате Абу-Даби, провели переговоры с одним известным саудовским холдингом", - цитировал Морозова "Интерфакс".

Сделку планировалось закрыть в третьем квартале 2024 года. Завод должен был выпускать порядка 10 тысяч трансформаторов в год.

Павел Морозов тогда также рассказал, что в конце марта "Акрон холдинг" запустил в ОАЭ завод по производству медной катанки из металлолома.

Почему сделка по приобретению завода трансформаторов не состоялась, в "Акрон Холдинге" не уточнили.