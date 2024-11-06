Россельхозбанк повысил ставки по вкладам

Россельхозбанк увеличил процентные ставки по вкладам и накопительным счетам.

Для клиентов Private Banking по линейке депозитов максимальная эффективная ставка достигает 28% при выборе ежемесячной капитализации процентов и срока вклада на три года.

Ставка 23% годовых доступна для новых клиентов, открывающих "Свой вклад" или "Доходный" без опций пополнения и совершения расходных операций на срок 6 месяцев при выплате процентов в конце срока.

Для действующих клиентов банка максимальная доходность 21% доступна по вкладам "Свой вклад", "Доходный", "Доходный Пенсионный" без опций пополнения и совершения расходных операций при оформлении через дистанционные каналы (мобильное приложение или интернет-банк) на 6 месяцев и выплате процентов в конце срока.

Клиентам РСХБ также доступна доходность до 18% годовых по рублевым накопительным счетам.

"Россельхозбанк предлагает высокие процентные ставки по вкладам и накопительным счетам, чтобы обеспечить клиентам достойную доходность на их сбережения", — отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Юлия Деменюк.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.