16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти вынесли приговор адвокату по делу о мошенничестве Суд начал рассматривать второе дело о нападении на собиравших гумпомощь на СВО Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда Жительницу Чапаевска приговорили к реальному сроку за мошенничество с пособием на несуществующего ребенка В Сызрани вынесли приговор за нападение на людей, собиравших гумпомощь для СВО

Суды Происшествия

В Тольятти вынесли приговор адвокату по делу о мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти суд вынес приговор бывшему председателю коллегии адвокатов №165, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), сообщает областная прокуратура.

Судом установлено, что в ноябре 2023 г. в отношении жителя Автограда возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере), в связи с чем его сожительница занялась поисками адвоката.

Женщина обратилась к председателю коллегии адвокатов, и та сообщила клиентке недостоверную информацию о предстоящем задержании, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. Юрист заявила о наличии у нее возможности передать должностным лицам правоохранительных органов 1 млн 50 тыс. руб. за содействие в избрании иной меры пресечения и назначение судом максимально мягкого наказания. При этом реального намерения передавать деньги не имела, информация о знакомстве с оперативными сотрудниками действительности не соответствовала.

Переведя часть обозначенной суммы (50 тыс. руб.) на банковскую карту правозащитницы, подзащитный и его подруга усомнились в законности этих действий и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В январе 2024 г. юрист была задержана в помещении адвокатской конторы при получении 1 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года. На основании ст. 53.1 УК РФ наказание заменено принудительными работами на срок два года с удержанием 10% заработной платы осужденной в доход государства ежемесячно.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1