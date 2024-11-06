В Тольятти вынесли приговор адвокату по делу о мошенничестве

В Тольятти суд вынес приговор бывшему председателю коллегии адвокатов №165, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), сообщает областная прокуратура.

Судом установлено, что в ноябре 2023 г. в отношении жителя Автограда возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере), в связи с чем его сожительница занялась поисками адвоката.

Женщина обратилась к председателю коллегии адвокатов, и та сообщила клиентке недостоверную информацию о предстоящем задержании, избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. Юрист заявила о наличии у нее возможности передать должностным лицам правоохранительных органов 1 млн 50 тыс. руб. за содействие в избрании иной меры пресечения и назначение судом максимально мягкого наказания. При этом реального намерения передавать деньги не имела, информация о знакомстве с оперативными сотрудниками действительности не соответствовала.

Переведя часть обозначенной суммы (50 тыс. руб.) на банковскую карту правозащитницы, подзащитный и его подруга усомнились в законности этих действий и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В январе 2024 г. юрист была задержана в помещении адвокатской конторы при получении 1 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года. На основании ст. 53.1 УК РФ наказание заменено принудительными работами на срок два года с удержанием 10% заработной платы осужденной в доход государства ежемесячно.