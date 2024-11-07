Жителя Приволжского района приговорили за хранение патронов 1943 года

В полицию Приволжского района поступила информация, что 49-летний местный житель незаконно хранит дома взрывчатку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Вместе с понятыми правоохранители осмотрели дом и надворные постройки подозреваемого и нашли пластмассовые банки с веществом черного цвета, две металлические банки с надписью "Порох охотничий бездымный" с сыпучим веществом серо-зеленого цвета, а также патроны с маркировкой "60 58".

Экспертиза показала, что изъятое - дымный и бездымный порох промышленного изготовления, который относится к взрывчатым веществам метательного действия. Изъятые патроны являются 7,62 мм военными патронами образца 1943 года.

"Следственным отделением отдела полиции уголовные дела, возбужденные в отношении фигуранта по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 222.1 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ, объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приволжский районный суд приговорил мужчину к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком два года и штрафу в 6 тыс. рублей.

Всего за 5 дней, с 28 октября по 1 ноября, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Оружие" полицейские Самарской области проверили более 1000 владельцев оружия. Было изъято 49 единиц оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Кроме того, по словам начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Павла Жилюнова, органы предварительного следствия возбудили 10 уголовных дел по фактам незаконного хранения, изготовления, небрежного хранения оружия в отношении жителей Самарской области.

"Выявлено 35 нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации", - рассказал он.