В Самаре капитально отремонтируют фасады объекта культурного наследия

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области согласовало проект капремонта фасадов объекта культурного наследия "Дом жилой на городской усадьбе" (ул. Самарская, д. 18), сообщает пресс-служба УГООКН.
"По результатам обследования фасады здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Из-за поврежденных свесов кровли, отливов и водосточной системы происходит замачивание кирпичной кладки. Имеются значительные утраты декоративных элементов. На фасадах присутствуют диссонирующие элементы: кабели, технические устройства", - отмечается в сообщении.
Проект предусматривает перечень работ: перенос с фасадов существующих кабелей, демонтаж блоков кондиционеров; расчистку стен от поздних красочных слоев; ремонт кирпичной кладки стен с последующей обработкой и лессирующей тонировкой кладки; ремонт кирпичных декоративных элементов; устройство новых металлических отливов; замену позднего металлического заполнения дверного проема на деревянное; ремонт деревянных ограждений балконов.
Работы по ремонту, в том числе обследованию и подготовке документации, выполняются в рамках региональной программы ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.