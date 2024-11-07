В Самаре капитально отремонтируют фасады объекта культурного наследия

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области согласовало проект капремонта фасадов объекта культурного наследия "Дом жилой на городской усадьбе" (ул. Самарская, д. 18), сообщает пресс-служба УГООКН.

"По результатам обследования фасады здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Из-за поврежденных свесов кровли, отливов и водосточной системы происходит замачивание кирпичной кладки. Имеются значительные утраты декоративных элементов. На фасадах присутствуют диссонирующие элементы: кабели, технические устройства", - отмечается в сообщении.

Проект предусматривает перечень работ: перенос с фасадов существующих кабелей, демонтаж блоков кондиционеров; расчистку стен от поздних красочных слоев; ремонт кирпичной кладки стен с последующей обработкой и лессирующей тонировкой кладки; ремонт кирпичных декоративных элементов; устройство новых металлических отливов; замену позднего металлического заполнения дверного проема на деревянное; ремонт деревянных ограждений балконов.

Работы по ремонту, в том числе обследованию и подготовке документации, выполняются в рамках региональной программы ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.