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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре капитально отремонтируют фасады объекта культурного наследия

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области согласовало проект капремонта фасадов объекта культурного наследия "Дом жилой на городской усадьбе" (ул. Самарская, д. 18), сообщает пресс-служба УГООКН.

"По результатам обследования фасады здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Из-за поврежденных свесов кровли, отливов и водосточной системы происходит замачивание кирпичной кладки. Имеются значительные утраты декоративных элементов. На фасадах присутствуют диссонирующие элементы: кабели, технические устройства", - отмечается в сообщении.

Проект предусматривает перечень работ: перенос с фасадов существующих кабелей, демонтаж блоков кондиционеров; расчистку стен от поздних красочных слоев; ремонт кирпичной кладки стен с последующей обработкой и лессирующей тонировкой кладки; ремонт кирпичных декоративных элементов; устройство новых металлических отливов; замену позднего металлического заполнения дверного проема на деревянное; ремонт деревянных ограждений балконов.

Работы по ремонту, в том числе обследованию и подготовке документации, выполняются в рамках региональной программы ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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