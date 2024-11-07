ВСК: аварийность в столице сократилась на 11%, но на 12% выросло число ДТП с участием автомобилей такси и каршеринга

По итогам третьего квартала 2024 года в Москве значительно сократилась аварийность — на 11%. Районом-лидером по числу ДТП за этот период стал ЦАО — на него пришлось 24% инцидентов. К таким выводам пришли аналитики Страхового Дома ВСК и ГК АвтоСпецЦентр.

По итогам третьего квартала 2024 года, по данным Страхового Дома ВСК, число ДТП в столичном регионе сократилось на 11%. 57% дорожных аварий фиксируется в Москве, 43% — в Московской области. Самый "опасный" для поездок день недели — пятница, в этот день в среднем зафиксировано 17% ДТП. Далее следует четверг (16%), понедельник и вторник (по 15%).

По оценкам ГК АвтоСпецЦентр, исходя из трафика сервисных центров, чаще всего в ДТП попадают жители следующих районов Москвы и Московской области: ЦАО (24%), ЮВАО (19%), ЮАО (вкл. Бутово) (16%), ТинАО (13%). Самые аккуратные автомобилисты проживают в ЮЗАО и САО (не более 5% ДТП).

По данным ВСК, виновниками 65% ДТП в столичном регионе являются москвичи. Среди гостей столицы самыми аварийными водителями являются жители Тверской области (1,6%), Брянской области (1,3%), Краснодарского края (1,3%), Калужской области (1,2%), Ставропольского края (1,1%), Владимирской области (1%).

По итогам 3 квартала сократилась доля женщин среди виновниц ДТП. По оценкам ВСК, она снизилась с 18% в 2023 году до 15% в 2024 году. При этом растет аварийность с участием автомобилей такси и каршеринга (и в целом авто, оформленных на юридических лиц), с 32% в 2023 году до 34% в 2024 году.

В ТОП наиболее аварийных авто в 2024 году вошли: Hyundai (9,5%), Kia (9%), ВАЗ (LADA) (5,9%), Ford (3%), Mercedes-Benz (3%), Toyota (2,9%), Volkswagen (2,9%), Skoda (2,7%). Причем с 2023 года доля аварий с участием европейских, японских и американских марок сокращается, например, Toyota — на 21%, Ford — на 24%, Skoda — на 25%, Volkswagen — на 29%. Доля китайских брендов в общей структуре столичной аварийности, напротив, увеличивается — с 6% в 2023 году до 12% в 2024 году.

Чаще всего в 2024 году, по оценкам АвтоСпецЦентр, жители столичного региона по результатам ДТП полностью меняли бампера (15% обращений, примерно 59% приходится на передний бампер и 41% на задний), левое крыло (13%), левую фару (12%), крышку багажника (7%), правую фару (4%), капот (3,5%), решетку радиатора (2%). Самый распространенный ремонт в 3 квартале — это восстановление левой передней двери (25%), капота (23%), правой передней двери (19%). Также минимум 15% московских автолюбителей отдают авто после ДТП и ремонта на покраску.

По данным АСЦ, средняя стоимость ремонта авто после несерьезного ДТП варьируется в пределах 40-80 тыс. рублей. Так, для авто с-класса (гольф-класса) европейского бренда покраска крыла и бампера составит около 32 тыс. рублей, замена капота — еще 45-50 тыс. рублей. Аналогичный ремонт корейского автомобиля обойдется дешевле — около 35 тыс. рублей понадобится для замены капота, и 25 тыс. — для покраски двух элементов кузова.

Примерно сопоставимы затраты на ремонт распространенных среди китайских брендов кроссоверов. Покраска крыла и бампера — от 25 тыс. рублей, замена капота — в пределах 5 тыс. рублей.