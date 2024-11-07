Крупный маркетплейс запустил витрину товаров "Сделано в Самарской области"

С этого дня самарские производители смогут разместить свои товары на специальной витрине и получить дополнительное продвижение. На витрине "Сделано в Самарской области" представлены сотни различных товаров от местных производителей. Покупатели маркетплейса смогут без труда найти и приобрести среди них нужное. Ассортимент раздела будет постоянно расширяться. Проект реализован при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области в рамках национальной программы "Сделано в России".
Разместить свои товары на витрине может любой продавец с местным производством. Для этого необходимо принятие участия в проекте областного министерства промышленности и торговли по присвоению региональной символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области".
Ozon в сотрудничестве с региональными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из 17 регионов России — от Москвы до Хабаровска. "Сделано в Самарской области" станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей.
Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев отметил: "Цель команды Ozon — поддержка и развитие производства по всей России. С помощью витрины предприниматели из Самарской области смогут дополнительно продвигать товары на рынке и выйти на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Товары регионального производства пользуются спросом — за первую половину текущего года покупатели приобрели 17 млн товаров от более 2,5 тысяч региональных брендов".
Преимущество витрины отметила руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка минпромторга Самарской области Юлия Клинкова: "Наша задача — создать условия для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности самарских производителей. Я уверена, что такая инициатива будет способствовать продвижению местной продукции и популяризации бренда "Сделано в Самарской области". Мы всегда рады поддержать проекты, направленные на повышение узнаваемости местной качественной продукции как внутри региона, так и на межрегиональных рынках."
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее также неоднократно делал акцент на необходимости усилить работу с предпринимателями — регулярно обучать их инструментам работы на электронных торговых площадках, тем самым расширяя каналы сбыта продукции местных производителей.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?