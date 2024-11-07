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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предпринимателей Самарской области приглашают к участию в ежегодной всероссийской премии "Предприниматель года"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предпринимательская премия является значимым событием в области признания и поощрения заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой нашей страны и за ее пределами.

Целями премии является продвижение региональных брендов, поощрение лучших практик ведения бизнеса, заслуг компании, а также популяризация идеи предпринимательства.

В 2024 году премия проводится по 24 номинациям. Имеются две специальные номинации "Прорыв года" и "Бизнес от сердца". "Прорыв года" вручается по предложению членов жюри. "Бизнес от сердца" является переходящей номинацией, награда, в виде алого сердца на мраморном пьедестале, ежегодно передается новому победителю и уезжает в город победителя.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей.

Все поданные заявки публикуются на сайте проекта предпринимательгода.рф.

"Критерии оценки участников многогранны, это не только оборот компании, но также и репутация, и клиентоориентированность, и многое другое, что делает возможным стать победителями компании и ИП любого уровня и даже из маленьких городов, что и происходит каждый год", — отметила Инна Евсина, руководитель оргкомитета.

Итоги премии подведут в Москве в марте 2025 года. О месте и времени проведения церемонии награждения победителей и лауреатов премии 2024 года организационный комитет Премии проинформирует участников индивидуально.

По традиции лауреатов награждают известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и бизнеса.

Подробная информация о проведении Премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии предпринимательгода.рф. Заявки принимаются до 15 декабря 2024 года. Подать заявку возможно по ссылке.

Контактное лицо по вопросам участия в премии — Елена Исмагилова, телефон: +7(910) 519-48-98.

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