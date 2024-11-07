Предприятия общепита забили жиром канализацию в центре Самары

Специалисты "РКС-Самара" третий день прочищают канализационную линию в центре города. В компании сообщают, что трубы забились из-за грубого нарушения правил эксплуатации канализации предприятиями общепита — труба сильно забита застывшим жиром на большом участке.

Причем засор произошел на новом участке канализационной сети. Трубы переложили в начале 2023 года. Тогда сотрудники "РКС-Самара" заменили 170 метров линии диаметром 315 мм, а также дополнительно построили восемь новых колодцев.

"Всё это должно было обеспечить бесперебойное водоотведение на участке ул. Куйбышева от Некрасовской до пл. Революции на долгие годы. При условии, что будут соблюдаться правила пользования канализацией: не смывать в сеть твёрдый мусор, продукты, средства гигиены, жир и стройматериалы", — отмечают в "РКС-Самара".

Специалисты компании установили, что причиной засора стал застывший грязный жир, который крепко приклеился к сводам трубы. В "РКС-Самара" считают, что такое количество жира и масла могло попасть в канализацию только из заведений общепита. Кафе и рестораны обязаны правильно утилизировать отработанный жир, устанавливать в заведениях жироуловители. Но так делают единицы — большинство же просто сливают отработанное масло в унитаз и раковину. Это грубейшее нарушение правил эксплуатации канализации, из-за этого ни жители близлежащих домов, ни гости кафе не могут нормально воспользоваться удобствами и водой.

Пока же промывка сети на ул. Куйбышева продолжается. Уже сменилось несколько бригад. Работы будут вестись до полного очищения линии, пообещали в "РКС-Самара".