Студент из Самары решил стать "закладчиком" и отправится в колонию на семь лет

В Самаре суд вынес приговор студенту первого курса СамГУПС. Молодого человека обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее парень в мессенджере нашел "подработку" — нужно было раскладывать наркотики по "закладкам". В мае 2024 г. он забрал из тайника оптовую партию мефедрона — 83 г и попался полицейским.
В итоге суд приговорил самарца к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...