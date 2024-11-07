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Студент из Самары решил стать "закладчиком" и отправится в колонию на семь лет

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор студенту первого курса СамГУПС. Молодого человека обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее парень в мессенджере нашел "подработку" — нужно было раскладывать наркотики по "закладкам". В мае 2024 г. он забрал из тайника оптовую партию мефедрона — 83 г и попался полицейским.

В итоге суд приговорил самарца к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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