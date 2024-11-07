Александр Солдатенков вызван в сборную России

Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков получил вызов в сборную России, передает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Краснодаре 10 ноября.

В рамках сбора сборная проведёт два товарищеских матча — 15 ноября в Краснодаре сборная сыграет с Брунеем, а 19 ноября в Волгограде со сборной Сирии.