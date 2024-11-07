Александр Солдатенков вызван в сборную России

Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков получил вызов в сборную России, передает пресс-служба самарского футбольного клуба.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Краснодаре 10 ноября.
В рамках сбора сборная проведёт два товарищеских матча — 15 ноября в Краснодаре сборная сыграет с Брунеем, а 19 ноября в Волгограде со сборной Сирии.
Последние комментарии
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️