"Ты уже всех тут достал": самарские следователи заинтересовались видео, на котором воспитатель насильно укладывает спать ребенка

Самарские следователи проверяют информацию по факту противоправных действий воспитателя детского сада, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В соцсетях завирусился видеоролик с участием воспитателя одного из детских садов в мкрн Крутые Ключи Красноглинского района. На видео педработник пытается насильно уложить ребенка спать в тихий час со словами: "Ты всех уже тут достал!".

"В настоящее время следственным отделом по Красноглинскому району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Кроме того, собственную проверку информации о грубом отношении к ребенку со стороны работника детского сада организовала прокуратура Красноглинского района.

"В ходе мониторинга сети Интернет 7 ноября обнаружены публикации о применении воспитателем дошкольного образовательного учреждения физической силы и грубом отношении к воспитаннику. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по итогам будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.