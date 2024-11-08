"Т Плюс" напомнил о правилах безопасности вблизи энергетических объектов

Самарский филиал "Т Плюс" призывает горожан соблюдать меры безопасности вблизи теплосетевых объектов. В отопительный период, когда температура воды в трубопроводах может достигать и даже превышать 100 градусов Цельсия, любые возможные инциденты на тепловых сетях особенно опасны.
Для предотвращения несчастных случаев вблизи объектов теплоснабжения необходимо обязательно соблюдать меры предосторожности.
Не наступайте на крышки люков! Открывать люки и проникать внутрь тепловых камер запрещено!
Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей!
Не пытайтесь проехать или пройти места парения!
Будьте особо внимательны близи ограждений мест производства ремонтных работ!
Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими опасными объектами!
Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так, чтобы не случилось беды!
При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода горячей воды на поверхность, проседания грунта, а также фактов проникновения посторонних лиц в тепловые камеры просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам в Самаре (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79; в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60; в Тольятти (8482) 33-30-60 и в Сызрани 8 (8464) 92-92-51. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
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если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?