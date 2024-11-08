"Т Плюс" напомнил о правилах безопасности вблизи энергетических объектов

Самарский филиал "Т Плюс" призывает горожан соблюдать меры безопасности вблизи теплосетевых объектов. В отопительный период, когда температура воды в трубопроводах может достигать и даже превышать 100 градусов Цельсия, любые возможные инциденты на тепловых сетях особенно опасны.

Для предотвращения несчастных случаев вблизи объектов теплоснабжения необходимо обязательно соблюдать меры предосторожности.

Не наступайте на крышки люков! Открывать люки и проникать внутрь тепловых камер запрещено!

Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей!

Не пытайтесь проехать или пройти места парения!

Будьте особо внимательны близи ограждений мест производства ремонтных работ!

Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими опасными объектами!

Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может сделать так, чтобы не случилось беды!

При обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода горячей воды на поверхность, проседания грунта, а также фактов проникновения посторонних лиц в тепловые камеры просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам в Самаре (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79; в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60; в Тольятти (8482) 33-30-60 и в Сызрани 8 (8464) 92-92-51. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.