16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участник СВО с позывным "Оптик" вернулся после ранения на передовую обучать военному делу бойцов На площади имени Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти Боец тольяттинского спецназа удостоен звания Героя РФ Министр обороны РФ поздравил военнослужащих, проявивших мужество и героизм при освобождении Селидово в ДНР История подвига: боец из Самары спас себя и раненого товарища

Армия Общество

Участник СВО с позывным "Оптик" вернулся после ранения на передовую обучать военному делу бойцов

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Житель Новокуйбышевска Олег "Оптик" отправился на передовую практически с самого начала специальной военной операции. Говорит, с первых дней следил за новостями на Украине и думал, что нужно помочь нашим парням, которые уже находились там, защищая интересы родины.

Фото: Телеканал День 24 Новокуйбышевск

"А так как я занимался раньше стрельбой и в армии служил, понимал, что могу принести пользу. Решил, что не буду ждать повестку, пошел и написал на заводе, где работал, заявление, пришел в военкомат и на следующий день уже отправился на службу. Это было в 2022 году", — рассказывает боец.

За это время, говорит, прошел практически по всей линии фронта на Луганском направлении. В ходе выполнения одной из боевых задач получил перелом обеих ног и проникающие осколочные ранения. Затем был долгий период восстановления. Но герой все время ждал, когда вернется обратно, к своим. Сегодня, после отпуска, он снова едет в зону проведения спецоперации, но уже в качестве инструктора на один из учебных полигонов, чтобы делиться опытом и навыками с другими бойцами.  

Возвращается Оптик на УАЗике, который его подразделению выделило руководство завода. Машина полностью загружена гуманитарной помощью от всех неравнодушных жителей региона. 

"В сборе принимали участие представители городского совета ветеранов, хора "Ивушки", который всегда нам помогает, депутатов. От нашей волонтерской роты "Боевого братства" собрали блюда быстрого приготовления, а также лекарственные препараты. Мы постарались загрузить Олега по полной программе и отправить исполнять свой воинский и гражданский долг. И, конечно, желаем нашему товарищу скорейшего возвращения домой с победой живым и невредимым", — говорит руководитель Новокуйбышевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевых действий "Боевое братство" Сергей Никишкин. 

Герой подчеркивает, искренне благодарен всем, кто передает ребятам одни из самых нужных вещей на фронте.

"Я звоню парням и говорю: нам передали сети и накидки, теплые носки. Все радуются, такие, вроде бы мелочи, а они очень там нужны. А еще всегда не хватает дома, теплоты, все скучают, конечно, у всех семьи, дети, и все ждут отпуска, чтобы побыть дома, все ждут звонка, когда это можно. И когда это происходит, часто наблюдаешь, как у взрослых мужчин слезы текут, поэтому поддержка очень необходима", — отмечает боец.

Перед отправкой бойцу вручили знак "25 лет Всероссийской общественной организации "Боевое братство" — Олег является членом братства и, пока был дома в отпуске по ранению, много занимался общественной деятельностью.

Также в Донецкую народную республику из Новокуйбышевска в эти дни отправляется переходящее красное знамя. Стяг в середине 50-х находился в одной из воинских частей, расположенных в тогда еще Куйбышевской области — в те годы знамя передавали лучшим подразделениям. Затем часть была расформирована, а полотнище все это время лежало в гараже у одного из жителей города. В 2022 г. в окрестностях Донецка была снова сформирована воинская часть с тем же самым номером. Сегодня она выполняет боевые задачи на СВО в составе российских войск. И хранители стяга решили передать его туда в качестве символа доблести и чести от поколения победителей героям нашего времени.

Вступить в армию победы может каждый. Сегодня в Самарской области действует повышенная выплата за службу по контракту 2 млн рублей. Решение об увеличении суммы выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны РФ для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции, принял губернатор Вячеслав Федорищев. Общая сумма за первый год службы составит более 4,5 млн рублей.

В регионе создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. По решению губернатора введены выплаты за ранения, увеличено количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих. Принято решение о выделении 10 млн руб. на обеспечение лекарственными препаратами участников специальной военной операции, подлежащих увольнению с военной службы, но еще не уволенных. Со следующего года в пять раз будет повышена квота на количество ребят, которые будут проходить реабилитацию и федеральных и региональных центрах.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1