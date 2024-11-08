В Самаре около 200 человек подписали контракты с Минобороны за время работы выставки "Сила V правде — гордость и победа"

В Самаре около 200 граждан заключили контракты с Минобороны России за время работы выставки "Сила V правде — гордость и победа", захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции (СВО).

В мобильном пункте отбора на военную службу по контракту, который был открыт на выставке, посетителей информируют о льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и члены их семей, знакомят с условиями прохождения службы в различных видах и родах войск и демонстрируют комплект тактического обмундирования, который получает каждый гражданин при подписании контракта о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Особый акцент делается на получении военнослужащими контрактной службы региональных и федеральных мер поддержки. Граждан, заключивших контракты с Минобороны, обеспечивают всем необходимым: на пункте отбора военнослужащим выдают тактическую экипировку, обувь, вещмешки, рюкзаки и набор необходимых медикаментов для личной аптечки.

После получения вещевого имущества и комплекта документов военнослужащие убывают в воинскую часть, где проходят боевую подготовку под руководством опытных инструкторов, после чего убывают для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и победа" — это совместный проект ЦВО, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов.

Выставка продолжит работу до 10 ноября. Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту также будет открыт.

Вступить в армию победы может каждый. В Самарской области действует повышенная единовременная выплата 2 млн рублей. Общая сумма за первый год службы составит более 4,5 млн рублей.

В регионе создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких.