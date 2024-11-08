В Самаре около 200 человек подписали контракты с Минобороны за время работы выставки "Сила V правде — гордость и победа"

В Самаре около 200 граждан заключили контракты с Минобороны России за время работы выставки "Сила V правде — гордость и победа", захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции (СВО).
В мобильном пункте отбора на военную службу по контракту, который был открыт на выставке, посетителей информируют о льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и члены их семей, знакомят с условиями прохождения службы в различных видах и родах войск и демонстрируют комплект тактического обмундирования, который получает каждый гражданин при подписании контракта о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Особый акцент делается на получении военнослужащими контрактной службы региональных и федеральных мер поддержки. Граждан, заключивших контракты с Минобороны, обеспечивают всем необходимым: на пункте отбора военнослужащим выдают тактическую экипировку, обувь, вещмешки, рюкзаки и набор необходимых медикаментов для личной аптечки.
После получения вещевого имущества и комплекта документов военнослужащие убывают в воинскую часть, где проходят боевую подготовку под руководством опытных инструкторов, после чего убывают для выполнения задач в зоне специальной военной операции.
Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и победа" — это совместный проект ЦВО, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов.
Выставка продолжит работу до 10 ноября. Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту также будет открыт.
Вступить в армию победы может каждый. В Самарской области действует повышенная единовременная выплата 2 млн рублей. Общая сумма за первый год службы составит более 4,5 млн рублей.
В регионе создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту