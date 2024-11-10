В Самаре завершается выставка трофейной техники на площади Куйбышева

В воскресенье, 10 ноября, заключительный день работы передвижной выставки трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и победа".
Она открылась на площади Куйбышева 4 ноября. В качестве экспонатов представлены танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и на Украине, захваченные военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО.
Танк Abrams, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer, бронетранспортеры М113, Kirpi и другие образцы автобронетанковой техники на выставке уже увидели десятки тысяч человек.
"Отличная выставка, правильная, нужная для воспитания подрастающего поколения. Наши дети должны знать историю нашей страны, которая сейчас происходит у нас на глазах. Нужно показать, как мы с этим можем бороться, готовы и делаем это!" - делятся посетители.
Главная задача выставки – развеять миф о непобедимости западного вооружения, техники, которую ежедневно уничтожают наши военнослужащие.
"Я сам служил Родине и считаю, что такие выставке важны. Испытываю чувство гордости за нашу российскую армию. И здесь эти западные ценности стоят разрушенные и сгоревшие. Нашим воинам, всем нам Победы!", - говорят те, кто уже побывал на выставке.
Выставка будет работать до 20:00 10 ноября. Вход бесплатный.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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