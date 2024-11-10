16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре завершается выставка трофейной техники на площади Куйбышева В Самаре около 200 человек подписали контракты с Минобороны за время работы выставки "Сила V правде - гордость и победа" Участник СВО с позывным "Оптик" вернулся после ранения на передовую обучать военному делу бойцов На площади имени Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти Боец тольяттинского спецназа удостоен звания Героя РФ

Армия Общество

В Самаре завершается выставка трофейной техники на площади Куйбышева

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 10 ноября, заключительный день работы передвижной выставки трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и победа".

Она открылась на площади Куйбышева 4 ноября. В качестве экспонатов представлены танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и на Украине, захваченные военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО.

Танк Abrams, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer, бронетранспортеры М113, Kirpi и другие образцы автобронетанковой техники на выставке уже увидели десятки тысяч человек.

"Отличная выставка, правильная, нужная для воспитания подрастающего поколения. Наши дети должны знать историю нашей страны, которая сейчас происходит у нас на глазах. Нужно показать, как мы с этим можем бороться, готовы и делаем это!" - делятся посетители.

Главная задача выставки – развеять миф о непобедимости западного вооружения, техники, которую ежедневно уничтожают наши военнослужащие.

"Я сам служил Родине и считаю, что такие выставке важны. Испытываю чувство гордости за нашу российскую армию. И здесь эти западные ценности стоят разрушенные и сгоревшие. Нашим воинам, всем нам Победы!", - говорят те, кто уже побывал на выставке.

Выставка будет работать до 20:00 10 ноября. Вход бесплатный.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

Набережную реки Волги
Площадь Куйбышева, Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича
Спуск от площади Славы
Музей "Самара Космическая"
Иверский женский монастырь
Улицу Ленинградскую
Всего проголосовало: 141
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1