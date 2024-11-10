В Самаре завершается выставка трофейной техники на площади Куйбышева

В воскресенье, 10 ноября, заключительный день работы передвижной выставки трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и победа".

Она открылась на площади Куйбышева 4 ноября. В качестве экспонатов представлены танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и на Украине, захваченные военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО.

Танк Abrams, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer, бронетранспортеры М113, Kirpi и другие образцы автобронетанковой техники на выставке уже увидели десятки тысяч человек.

"Отличная выставка, правильная, нужная для воспитания подрастающего поколения. Наши дети должны знать историю нашей страны, которая сейчас происходит у нас на глазах. Нужно показать, как мы с этим можем бороться, готовы и делаем это!" - делятся посетители.

Главная задача выставки – развеять миф о непобедимости западного вооружения, техники, которую ежедневно уничтожают наши военнослужащие.

"Я сам служил Родине и считаю, что такие выставке важны. Испытываю чувство гордости за нашу российскую армию. И здесь эти западные ценности стоят разрушенные и сгоревшие. Нашим воинам, всем нам Победы!", - говорят те, кто уже побывал на выставке.

Выставка будет работать до 20:00 10 ноября. Вход бесплатный.