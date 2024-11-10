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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили ЦСКА - 1:2

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В заключительном туре первого круга Мир РПЛ 10 ноября "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" уступили московскому ЦСКА со счетом 1:2, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: pfcks.ru

На 31-й минуте встречи с передачи Кирилла Печенина Иван Сергеев в касание отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. Но вмешался VAR и взятие ворот было отменено из-за положения вне игры. На 38-й минуте встречи Секу Койта забил мяч в ворота самарцев, главный арбитр встречи Иван Абросимов не засчитал гол из-за офсайда, VAR подтвердил верность решения.

В компенсированное к первому тайму время навес с углового Аббоса Файзуллаева замкнул Игорь Дивеев, головой переправив мяч в ворота — 0:1. На 60-й минуте встречи с передачи Ивана Олейникова отличился Игорь Дмитриев — 1:1. На 86-й минуте Данил Круговой установил окончательный счет в матче — 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают грозненский "Ахмат". Игра 16-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 24 ноября, в 15:00.

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