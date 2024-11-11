На Куйбышевском НПЗ прошёл экологический аудит

По результатам проверки предприятие подтвердило соответствие корпоративной системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

Как пояснила начальник Управления охраны окружающей среды Анна Булушева: "Сертификационный аудит — обязательная ежегодная процедура, во время которой предприятие показывает свои достижения в сфере охраны окружающей среды, реализованные мероприятия и их результаты. Куйбышевский НПЗ продемонстрировал высокие результаты проделанной масштабной природоохранной работы".

В процессе аудита была проверена на соответствие экологической безопасности работа всех цехов и структурных подразделений завода. Эксперты отметили сильные стороны экологического менеджмента КНПЗ. К таковым можно отнести действующую систему мониторинга экологической безопасности. Она представляет собой комплекс, в который входят лаборатория сточной воды и воздушной среды, три стационарных экологических поста и передвижной экологический пост. Ежемесячно здесь на современном оборудовании производится около 8 тысяч анализов атмосферного воздуха и сточных вод.

Высокой оценки аудиторов заслужила проводимая на заводе модернизация производства, а также реализация масштабных экологических проектов, в которых принимают участие многие заводчане.