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Облправительство Власть и политика

Правительство региона учредит "Центр защиты инфраструктуры Самарской области"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области учредит автономную некоммерческую организацию "Центр защиты инфраструктуры Самарской области". Соответствующее постановление 8 ноября подписал глава кабинета министров Михаил Смирнов.

В документе указывается, что АНО займется обеспечением "надлежащей защиты прав и законных интересов Самарской области при взаимодействии с организациями, эксплуатирующими инфраструктурные объекты" на территории региона.

От имени области функции и полномочия учредителя будет осуществлять департамент по вопросам общественной безопасности.

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