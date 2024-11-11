Правительство региона учредит "Центр защиты инфраструктуры Самарской области"

Правительство Самарской области учредит автономную некоммерческую организацию "Центр защиты инфраструктуры Самарской области". Соответствующее постановление 8 ноября подписал глава кабинета министров Михаил Смирнов.
В документе указывается, что АНО займется обеспечением "надлежащей защиты прав и законных интересов Самарской области при взаимодействии с организациями, эксплуатирующими инфраструктурные объекты" на территории региона.
От имени области функции и полномочия учредителя будет осуществлять департамент по вопросам общественной безопасности.
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