Администрация Отрадного пыталась оспорить выплату компенсации за смерть мужчины, убитого деревом

В Отрадном городская администрация не смогла оспорить решение суда о выплате компенсации за трагический инцидент. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

17 октября 2023 г. около дома № 19 на ул. Отрадной на прохожих упало дерево. В результате на месте погиб отец троих детей.

Прокуратура посчитала, что к трагедии привело то, что сотрудники администрации города плохо выполняли свои обязанности. Также надзорное ведомство обратилось в суд с требованием компенсации морального вреда в пользу детей погибшего — по 1 млн руб. каждому.

13 мая 2024 г. Отрадненский городской суд согласился с прокуратурой. Это решение городские власти пытались оспорить в апелляции, но безуспешно.