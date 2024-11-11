Администрация Отрадного пыталась оспорить выплату компенсации за смерть мужчины, убитого деревом

В Отрадном городская администрация не смогла оспорить решение суда о выплате компенсации за трагический инцидент. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
17 октября 2023 г. около дома № 19 на ул. Отрадной на прохожих упало дерево. В результате на месте погиб отец троих детей.
Прокуратура посчитала, что к трагедии привело то, что сотрудники администрации города плохо выполняли свои обязанности. Также надзорное ведомство обратилось в суд с требованием компенсации морального вреда в пользу детей погибшего — по 1 млн руб. каждому.
13 мая 2024 г. Отрадненский городской суд согласился с прокуратурой. Это решение городские власти пытались оспорить в апелляции, но безуспешно.
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